Mercato ‍: Zinedine Zidane prend un violent stop

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Sans club depuis deux ans, Zinedine Zidane fera-t-il son retour sur le banc d’un cador européen cet été ? Ces derniers temps, son nom a été associé au Bayern Munich, mais cette piste ne devrait pas aboutir.

Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a longtemps attendu que la place se libère en Equipe de France mais pour l’instant, Didier Deschamps s’accroche à son siège. L’Euro 2024 sera déterminant pour l’avenir de « DD », dont le contrat avec la FFF court jusqu’en juin 2026. A moins d’un cataclysme pour les Bleus, il n’y aura donc pas de changement de sélectionneur avant la prochaine Coupe du monde, ce qui va obliger Zinedine Zidane à scruter le marché des clubs européens s’il veut reprendre du service. Le banc de la Juventus Turin lui fait de l’œil, dans le cas où Massimiliano Allegri serait renvoyé.

Le Bayern ou la retraite dorée, Zidane a fait son choix https://t.co/hPCm70nyet — Foot01.com (@Foot01_com) April 14, 2024

Ces dernières semaines, un autre club a longuement été associé à Zinedine Zidane, il s’agit du Bayern Munich. Le club bavarois, qui a officiellement perdu son titre de champion d’Allemagne au profit du Bayer Leverkusen, cherche un successeur à Thomas Tuchel et le nom de Zinedine Zidane a été évoqué à de nombreuses reprises outre-Rhin. Cela étant, le journaliste allemand Florian Plettenberg dévoile qu’il n’y a plus aucune discussion entre le Bayern Munich et Zidane Zidane, ce qui laisse clairement penser que le champion du monde 1998, trois fois vainqueurs de la Ligue des Champions en tant que coach avec le Real Madrid, ne sera pas le prochain coach du Bayern Munich.

Pas de contact récent entre Zidane et le Bayern Munich

L’actuel dauphin du Bayer Leverkusen semble privilégier deux autres options. La première mène à Julian Nagelsmann, actuellement sélectionneur de la sélection allemande mais toujours sous contrat avec le Bayern. La seconde, régulièrement évoquée, concerne Roberto De Zerbi, auteur d’une belle saison avec Brighton. La porte du Bayern Munich semble doucement se fermer pour Zinedine Zidane, qui va continuer de prendre son mal en patience en espérant que le banc d’un très gros club européen se libère afin de rebondir, deux ans après sa dernière expérience au Real Madrid. En parallèle à Marseille, on continue de rêver d’une arrivée de Zizou sur la Canebière, même si cela ne sera possible que dans le cadre d’une vente du club par Frank McCourt, ce qui n’est pas -encore- à l’ordre du jour.