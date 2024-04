Viré deux fois de suite, Upamecano prévient Tuchel et Deschamps

Le Bayern Munich aura fort à faire ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Arsenal. Dayot Upamecano jouera gros.

En Allemagne, le Bayern Munich inquiète plus que jamais. Largué dans la course au titre, le club bavarois va perdre sa couronne. En Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel sont encore en lice mais devront s'employer pour tenter de sortir Arsenal, actuel leader de Premier League. La prestation de certains joueurs sera scrutée de près. Dayot Upamecano fait partie des cadres bavarois en difficulté, avec notamment un double carton rouge en deux matchs récolté contre la Lazio puis face à Bochum en février dernier. Le vice-champion du monde se sait surveillé. Pour autant, il ne s'avoue pas vaincu.

