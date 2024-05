Vincent Kompany favori surprise pour le banc du Bayern

A la recherche d’un successeur à Thomas Tuchel depuis plusieurs mois, le Bayern Munich est dans une impasse et essuie refus sur refus. Un nom inattendu sort du chapeau ces dernières heures, celui de Vincent Kompany.

Après avoir essuyé les refus de Xabi Alonso, Ralf Rangnick ou encore Oliver Glasner et plus récemment Thomas Tuchel, que le club bavarois aurait bien conservé une saison de plus, le Bayern commence à s’impatienter. Il faut dire que cela fait plusieurs semaines que le départ de l’ancien coach du PSG a été annoncé, mais aucun entraîneur de renom n’a pour l’instant donné son feu vert pour rejoindre la Bavière. Une situation préoccupante qui pousse les dirigeants du Bayern Munich a exploré des pistes bien moins prestigieuses. Selon les informations de Sky Sports en Allemagne, le troisième de Bundesliga se concentre maintenant sur des entraîneurs accessibles et de second plan en Premier League.

🚨As just mentioned live in our Transfer Update show, FC Bayern is now focusing on a small group of candidates from the Premier League.



Vincent Kompany is one of them as reported in our show. He is now on the list. Been told: Talks took place! @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/fl0N4Zy08z