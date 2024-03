All ‍: Le Bayern Munich blinde Mathys Tel jusqu'en 2029

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Déçu par son faible temps de jeu cette saison, Mathys Tel songeait à quitter le Bayern Munich mais le club bavarois a convaincu le jeune attaquant français de 18 ans de prolonger jusqu’en 2029.

Peu utilisé en tant que titulaire par Thomas Tuchel cette saison, Mathys Tel était dans le doute quant à son avenir. Impatient, l’attaquant de 18 ans envisageait de quitter le Bayern Munich dès cet été. Ce ne sera finalement pas le cas. Selon les informations de L’Equipe, RMC ou encore Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le champion d’Allemagne en titre et l’attaquant de l’Equipe de France Espoirs pour une prolongation jusqu’en juin 2029 alors que son contrat actuel expirait en juin 2027.

❗️Mathys Tel prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2029 🔒✅ pic.twitter.com/XWwlqKgQBe — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 6, 2024

Manchester United ou encore Liverpool s’étaient renseignés ces derniers jours, ce qui a poussé le Bayern Munich à passer la seconde pour blinder son joueur et sécuriser sa présence au sein de l’effectif pour plusieurs années. Le départ d’ores et déjà annoncé de Thomas Tuchel en fin de saison a également été capital pour convaincre Mathys Tel de prolonger au Bayern alors que l’ex-attaquant de Rennes ne voulait plus collaborer avec le technicien allemand. En attendant de savoir qui succédera à Thomas Tuchel, Mathys Tel va donc s’inscrire dans la durée avec le club bavarois, lui qui était de nouveau sur le banc pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Lazio Rome mardi soir (3-0).