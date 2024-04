La malédiction Kane frappe le Bayern, l'Allemagne rigole

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Bundesliga, le Bayer Leverkusen a été sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire, mettant fin à une énorme série du Bayern sur la scène nationale et poursuivant par la même occasion la malédiction autour d'Harry Kane.

Le Bayer Leverkusen l'a fait, et même très bien fait ! Le club allemand a été sacré champion d'Allemagne ce dimanche et ce dès la mi-avril. Un sacre historique car il s'agit du premier de l'histoire de Leverkusen. Le travail accompli par Xabi Alonso continue d'impressionner. Chez la concurrence, le Bayern Munich s'est récemment avoué vaincu. Mais les Bavarois se n'attendaient pas à une telle saison de la part du Bayer, surtout au vu de son recrutement l'été passé. Les Munichois avaient en effet signé Harry Kane en provenance de Tottenham. Et ce dernier pensait bien démarrer sa route vers les trophées. Mais la malédiction continue donc !

Harry Kane, c'est assez incroyable

Pourtant, Kane s'est donné les moyens de réussir depuis son arrivée en Bavière. Il est le meilleur buteur de Bundesliga avec 32 buts et son apport global pour le collectif du Bayern est salué. Mais voilà, les hommes de Thomas Tuchel ont failli et mis fin à leur série de 11 titres consécutifs en Bundesliga. Et Kane ne pourra même pas se contenter d'une Coupe d'Allemagne et d'une Supercoupe, alors que le Bayern a aussi échoué à remporter ces compétitions. Il ne lui reste que la Ligue des champions cette saison pour rêver à un titre majeur. Mais il faudra se débarrasser d'Arsenal puis de Manchester City ou du Real Madrid puis d'un autre mastodonte en finale. Et les finales, ça ne réussit pas non plus à Kane, qui a déjà perdu une finale de Ligue des champions et une finale d'Euro. A 30 ans, sa situation inquiète et il serait assez incroyable de ne pas le voir soulever le moindre trophée dans sa carrière, alors qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste depuis de nombreuses années.