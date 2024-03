Le Bayern refuse Klopp et ouvre la porte à Mourinho

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Le Bayern Munich a déjà annoncé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison et prospecte activement pour trouver son nouvel entraîneur. Ce ne sera pas Jürgen Klopp, mais pourquoi pas José Mourinho ?

Auteur d’une saison décevante, le Bayern Munich a de fortes chances de ne pas être champion d’Allemagne à la fin de la saison. Il faudrait un écroulement brutal et inattendu du Bayer Leverkusen pour que cela arrive. Responsable de cet échec aux yeux de sa direction, Thomas Tuchel quittera le club bavarois à la fin de la saison. Qui pour remplacer l’ancien coach du Paris Saint-Germain ? La question est sur toutes les lèvres en Bavière. Le nom de Jürgen Klopp a été glissé au nouveau directeur sportif bavarois Max Eberl. Mais pour ce dernier, il est clair et net que Klopp ne viendra pas.

Bayern : Thomas Tuchel viré avec trois mois d'avance ? https://t.co/NYpBy3cayA — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2024

« Je sais que cela signifie lorsque vous faites des déclarations comme celles de Klopp, qui a dit qu’il n’avait plus d’énergie. Peu de gens peuvent comprendre cela mieux que moi parce que je l’ai vécu. Les gens et leur santé passent en premier, c’est pourquoi je n’appellerais pas Klopp » a estimé Max Eberl, pour qui l’actuel manager de Liverpool a sans doute besoin d’une année sabbatique afin de recharger les batteries. Ce n’est pas le cas en revanche de José Mourinho, viré par l’AS Roma et qui souhaite reprendre du service au plus tard.

Le Bayern Munich garde un oeil sur José Mourinho

Sur le papier, le mariage entre le Special One et le Bayern Munich ne saute pas aux yeux, mais Max Eberl ne s’est fermé aucune porte. « Mourinho ? Bien sûr, nous regardons tous les entraîneurs actuellement disponibles. Nous avons plus de 4 noms (sur la short-list) mais pas non plus 40. Il ne s’agit pas de prendre une décision rapide, mais une décision intelligente » a fait savoir à Bild le nouveau patron du sportif au Bayern Munich. José Mourinho semble donc faire partie de la short-list du club bavarois, même s’il serait très étonnant de voir le manager portugais prendre la tête du champion d’Allemagne en titre l’été prochain.