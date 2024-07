C’est fait, Guirassy débarque à Dortmund

Le Borussia Dortmund a annoncé l’arrivée de Serhou Guirassy. Le joueur franco-guinéen, qui sort d’une excellente saison du côté de Stuttgart (30 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues), a convaincu le finaliste de la dernière Ligue des Champions de signer l’ancien attaquant du Stade Rennais pour les quatre prochaines saisons. Ces derniers jours, le dossier avait été mis en suspens après qu’une blessure avait été détectée par les médecins du club de la Ruhr lors de sa visite médicale. Finalement, le transfert a pu aboutir, et a coûté 17,5 millions d’euros à Dortmund en provenance du dauphin de Leverkusen lors du dernier championnat d'Allemagne.

