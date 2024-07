Une offre pour Désiré Doué, le Bayern devance le PSG

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Très convoité pendant ce mercato estival, Désiré Doué assiste à la première offensive pour son transfert. Le Bayern Munich a transmis une offre au Stade Rennais pour le milieu de terrain. Une proposition refusée qui pourrait provoquer la réaction des autres clubs intéressés, à commencer par le Paris Saint-Germain.

En pleine préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Désiré Doué pourra difficilement mettre son avenir de côté. L’international U23 tricolore sait sans doute qu’une rude bataille se prépare pour son transfert. Il serait étonnant de revoir le milieu de terrain à Rennes la saison prochaine. Après une saison convaincante, le jeune talent de 19 ans intéresse de nombreuses écuries ambitieuses en Europe. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain et de Tottenham.

🚨Le #Bayern est le premier à dégainer pour Désiré Doué !



Offre de 35ME bonus compris refusée par Rennes. #mercatohttps://t.co/cbMHeIihci — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 12, 2024

Mais ce vendredi, on apprend que la première offensive vient du Bayern Munich. Selon les informations du Parisien, le géant de Bundesliga a formulé une offre estimée à 35 millions d’euros bonus compris. Sans surprise, Rennes attend beaucoup plus pour les deux années de contrat de Désiré Doué. La proposition allemande a donc été refusée. Mais nos confrères de Foot Mercato annoncent que le Bayern Munich compte bien revenir à la charge. L’objectif serait de boucler le transfert du Français dans les deux prochaines semaines.

Xavi Simons en plan B

Un sérieux avertissement pour le Paris Saint-Germain qui devra réagir au plus vite s’il souhaite vraiment recruter le Rennais. Le club bavarois, déterminé après l’arrivée de l’autre Bleuet Michael Olise, ne tardera pas à dégainer une deuxième fois pour se rapprocher des exigences de Rennes. Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour Xavi Simons. Malheureusement pour lui, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, qui avait trouvé un accord avec le Bayern Munich, est devenu le plan B des Bavarois derrière Désiré Doué. Les deux dossiers sont donc étroitement liés.