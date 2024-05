Bundesliga ‍: Bochum arrache un maintien légendaire

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

C'est un scénario incroyable et époustouflant qui s'est déroulé ce lundi à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf où Bochum est venu arracher son maintien en Bundesliga aux tirs au but.

Victorieux à Bochum (0-3), Düsseldorf pensait que son accession dans l'élite du football allemande ne serait qu'une simple formalité ce lundi soir à domicile à l'occasion du barrage retour entre le 16e de Bundesliga et le 3e de Bundesliga 2. Mais contre toute attente, Bochum s'imposait également 3 à 0 à l'extérieur. La prolongation ne donnait rien, et il fallait donc recourir aux tirs au but pour connaître l'heureux élu. Dans une très longue séance, les visiteurs s'imposaient finalement 6 tirs à but à 5 et conservent donc leur place en Bundesliga, douchant un stade archi-comble qui se préparait à fêter la montée.