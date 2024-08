L2 ‍: Un club accepte le vendredi, Beinsports jubile

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Tandis que plusieurs clubs ont fait part de leur mécontentement de voir le multiplex de Ligue 2 avancé au dernier moment le vendredi, Grenoble n'a rien à y redire. De quoi provoquer la première réaction de Beinsports, silencieux depuis une semaine.

Jusqu'ici tout va bien, car peu importe l'avis des supporters de L2, l'essentiel est que le championnat soit diffusé à la télévision. Les abonnés aux 18 clubs de Ligue 2 l'ont appris avec stupéfaction, pour vendre les droits de diffusion à la chaîne de Nasser Al-Khelaifi, la LFP a accepté d'avancer le multiplex du samedi au vendredi. De quoi laisser sans voix ceux qui s'étaient abonnés pour suivre la saison de leur club en direct dans un stade, et qui ne seront pas disponibles le vendredi soir. Plusieurs équipes de Ligue 2 ont déjà fait part de leur mécontentement, même si forcément, elles ne peuvent pas refuser les 40 millions d'euros payés par Beinsports, mais Grenoble a décidé de prendre une position finalement favorable au choix du diffuseur qatari.

Beinsports apprécie que Beinsports valide le vendredi

En phase avec le discours des dirigeants du @GF38_Officiel 👏 « s’écouter se comprendre et surtout se respecter » afin d’avancer ensemble 👍 https://t.co/AKV5P2znH2 — Florent Houzot (@florenthouzot) August 9, 2024

Dans un communiqué, Stéphane Rosnoblet explique sa position. « Chères supportrices, chers supporters, Ne restons pas sur un quiproquo, le Président que je suis n’a de cesse de vouloir faire progresser le GF38 et ses structures dans le seul but de devenir meilleur et de vous satisfaire. Nous n’avons jamais ni pensé ni initié la possibilité de jouer le vendredi avant que beIN Sports ne nous explique sa position. Son investissement depuis de longues années est respectable et nous sommes heureux de l’avoir comme diffuseur. Nous comprenons que pour les abonnés qui croyaient venir au stade le samedi cela puisse être déroutant et nous nous en excusons. Que pour nos plus fidèles supporters, ne pas pouvoir venir sur certains matchs à l’extérieur soit un problème. Que pour la cause des supporters en général, la nouvelle soit brutale et puisse sembler irrespectueuse. Nous comprenons tout cela et nous en sommes sincèrement désolés. Aujourd’hui, le foot français souffre comme jamais de droits TV atrophiés et du manque de diffuseur ayant les moyens de se l’offrir. beIN Sports est le seul à avoir mis une somme importante pour acheter les droits et respecter la Ligue 2. Nous, club de Ligue 2, avons besoin de leur soutien et de leur argent. Notre démarche ne sera jamais en opposition avec nos supporters qui sont l’âme et I’ADN de notre club ainsi que notre raison de jouer », explique le dirigeant grenoblois. Et aussitôt, le directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de Beinsports est monté au créneau pour défendre cette position. « En phase avec le discours des dirigeants du GF38_Officiel « s’écouter se comprendre et surtout se respecter » afin d’avancer ensemble », a lancé Florent Houzot sur X (anciennement Twitter). En réponse à ses messages, des membres de l'Association Nationale des Supporters ont ironisé sur le fait que le responsable de Beinsports avait soudainement retrouvé son accès à internet alors qu'il refuse de discuter avec eux depuis plusieurs jours.