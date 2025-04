SMC ‍: Le grand plan de Mbappé s'écroule, c'est la honte

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

La saison catastrophique du SM Caen va lui coûter sa place en Ligue 2 sauf miracle dans les derniers matchs. Le constat est déjà fait dans le groupe normand, pour cette première saison à la sauce Mbappé.

Avec neuf points de retard à six journées de la fin du championnat, le SM Caen a probablement dit adieu à la Ligue 2 ce lundi soir sur le terrain du Paris FC. Le maintien encore envisageable à l’arrivée de Michel Der Zakarian, n’est désormais qu’un rêve lointain. La relégation en National semble inévitable et la morosité s’est emparée du vestiaire normand. Après la défaite à Paris, les joueurs de Michel Der Zakarian ont avoué que le seul objectif était désormais de terminer la saison sans être trop ridicule, et digérer cette énorme déception face à une équipe qui visait le premier tiers du classement, mais a été gangrenée par l’inaction de ses propriétaires tout au long de cette saison.

Une saison pourrie, Caen l'avoue

« On peut encore sauver quelque chose, il faut gagner tous les matches. Je pense que tout le monde a honte de ce qu’on fait. Notre saison est pourrie, on le sait tous. On doit tout faire pour qu’il se passe quelque chose sur ces six matches. Car pour l’instant, il ne se passe rien. On subit tous nos matches », a déploré le gardien du SM Caen Yannis Clémentia, qui ne veut pas totalement jeter l’éponge, même si le mot honte est aussi revenu dans la bouche de Michel Der Zakarian, qui a été très déçu par le jeu pratiqué par son équipe, et et le manque de volonté de ses joueurs qu’il avait déjà dénoncé il y a quelques jours.

Cette situation met en tout cas en lumière l’investissement pour le moment totalement raté de Kylian Mbappé à Caen. Arrivé pour relancer un club qui regardait la Ligue 1 du coin de l’oeil, il a laissé la situation se dégrader sans pouvoir ou vouloir changer les choses. Ses débuts en tant que propriétaire de club envoient en tout cas cette formation de Malherbe vers la 3e division française, chose qu’elle n’avait pas connue depuis 1984.