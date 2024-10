PFC-PSG et des stars à la pelle, le rêve de Vincent Labrune

Dans : Ligue 2.

Par Adrien Guyot

Le rachat très probable à venir du Paris FC par Bernard Arnault et par le groupe Red Bull est peut-être un tournant pour l’avenir du championnat de France. La LFP imagine déjà des derbys palpitants contre le PSG.

Depuis plusieurs jours, les supporters du Paris FC se mettent à rêver. Le club francilien est sur le point de se faire racheter par Bernard Arnault, plus grosse fortune de France et directeur général de la marque de luxe LVMH, qui doit prendre le contrôle de 55% du capital du club, tandis que le groupe Red Bull doit détenir 15% des parts du PFC dans le futur projet. Le président actuel, Pierre Ferracci, garde 30% des actifs jusqu’en 2027. Dans une ville où le Paris Saint-Germain fait figure d’ogre et de cador, difficile pour le Paris FC d’imaginer rivaliser ne serait-ce que territorialement, mais l’objectif des pensionnaires du Stade Charléty est clair, il faut remonter en Ligue 1 et pourquoi pas se mêler à la course à la Ligue des Champions d’ici quelques années. Le président de la LFP Vincent Labrune, réélu pour un nouveau mandat de quatre ans, espère que le PFC va sortir les sous pour attirer des stars et ainsi offrir un championnat de France encore plus compétitif.

Labrune imagine une grande fête pour le derby parisien

Paris FC : pourquoi la famille Arnault se lance contre le PSG

➡️ https://t.co/XHLUc7kRQb pic.twitter.com/ETGgCMaAmU — Capital (@MagazineCapital) October 17, 2024

Comme le rapporte l’économiste du football Pierre Rondeau, le président de la LFP imagine un derby de Paris entre le PSG et le PFC comme une des principales affiches de la Ligue 1 dans les mois à venir : «Vincent Labrune croise les doigts pour que les Arnault se payent des stars. À la Ligue, ils imaginent déjà des derbys parisiens autour de la Tour Eiffel. Mais les Arnault sont des entrepreneurs rationnels qui ne prennent pas de décisions sur un coup de folie. Ce qui arrive souvent dans le football», affirme Rondeau pour Capital. Le nouveau projet du Paris FC va sûrement prendre plusieurs mois à se mettre en place, et le PFC va pousser pour changer de stade et demander à jouer au Stade Jean-Bouin. Alors que Paris est souvent considéré comme l’une des seules capitales européennes à ne pas avoir au moins deux grands clubs dans l'élite, le président de la LFP espère remédier à cela et veut faire du derby de Paris l’une des attractions des prochaines saisons de Ligue 1. Même si le nouvel organigramme ne fera probablement pas d’énormes folies financières directement après son arrivée, si celle-ci se concrétise.