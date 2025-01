SM Caen ‍: Gérard Prêcheur, caution sportive du clan Mbappé, s’en va

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Après le changement d'entraineur qui n'a pour le moment rien apporté, le SM Caen se sépare de son directeur technique Gérard Prêcheur.

Homme fort du secteur sportif depuis le rachat du club par Kylian Mbappé, Gérard Prêcheur avait été mis en avant comme la caution du secteur sportif dans le nouveau projet mené par l’ancienne star du PSG et son fonds d'investissement. Mais les résultats continuent d’être catastrophiques, et surtout le limogeage de Nicolas Seube ont créé une grosse fracture en interne.

🚨 Gérard Prêcheur et le @SMCaen, c’est fini ❗️ Nommé directeur technique cet été, l’ex-coach de @OLfeminin va quitter ses fonctions sur fond de désaccord avec la direction sur le renvoi de Nicolas Seube et le choix du nouvel entraîneur, Bruno Baltazar — Mathieu Billeaud (@MatBilleaud) January 11, 2025

L’ancien entraineur de l’OL féminin en a pris note et va tout arrêter, annoncent Le Parisien et Foot Normand. Le technicien va disparaitre de l’organigramme après s’être opposé au limogeage de Nicolas Seube, qu’il n’a donc pas cautionné. Il n’avait pas cautionné non plus le choix de la direction de faire confiance à Bruno Baltazar, un entraineur portugais au profil totalement inconnu qui venait d’un club du ventre mou du championnat polonais.