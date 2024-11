Caen ‍: Un fan revend son maillot 300 euros, Mendy dit stop

Dans : Ligue 2.

Par Hadrien Rivayrand

Beaucoup de fans de football rêvent de recevoir les maillots de leurs joueurs préférés après les rencontres de ces derniers. Problème, certains s'amusent à en faire un business juteux.

Il n'y a pas de petits profits comme dirait l'autre... De plus en plus, certains fans de football profitent de la gentillesse des joueurs pour s'enrichir. Il y a peu, Alexandre Mendy, attaquant de Caen en Ligue 2, a fait cadeau de son maillot à un individu amoureux du club normand. Problème, ce dernier ne l'a pas gardé ou offert à quelqu'un. Il a tout simplement décidé de le revendre le plus rapidement possible sur le site Le Bon Coin. Et pour la modique somme de 299 euros... « Maillot porté match Mendy Sm Caen autographe collector football », peut-on notamment voir écrit dans la description de la vente du maillot d'Alexandre Mendy. Trop pour le joueur, qui a répondu sur ses réseaux sociaux.

Mendy déçu et agacé, il prend une décision radicale pour le futur

Alexandre Mendy fusille un "supporter" ! 😯



Le meilleur buteur du SM Caen retrouve un de ses maillots portés en vente sur internet et affirme qu'il n'en donnera plus aucun. C'est triste... pic.twitter.com/YJaTZ2nmWo — footpack. (@footpack) November 18, 2024

Ces dernières heures, l'international bissaoguinéen a en effet indiqué avec véhémence : « Les maillots nous les payons. On les offre, vous les vendez. Plus aucun maillot ne sera donné, merci ». Pour rappel, les joueurs payent en effet souvent les maillots qu'ils donnent ou échangent à la fin des rencontres. Cela a donc un coût mais surtout dans le symbole, le manque de classe a de quoi agacer. En tout cas, les fans de Caen sont fixés et inutile désormais de demander un maillot à Alexandre Mendy. Un Alexandre Mendy en forme du côté de Caen puisqu'il a déjà planté 8 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues avec les Normands. De quoi forcément avoir le statut qui pousse les fans à lui demander des maillots à la fin des matchs qu'il joue.