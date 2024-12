Caen ‍: Mbappé a personnellement contacté Bruno Baltazar

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le Stade Malherbe de Caen a décidé de remplacer Nicolas Seube par un entraîneur portugais Bruno Baltazar. Un choix que Kylian Mbappé a validé après avoir discuté avec ce dernier.

Barragiste en Ligue 2, le club bas-normand a pris la décision, lundi, de débarquer l'emblématique Nicolas Seube, et dans la foulée, Malherbe a officialisé la désignation de Bruno Baltazar au poste d'entraîneur. L'entraîneur portugais, totalement inconnu en France, a suscité bien des doutes chez certains supporters caennais sur les réseaux sociaux, mais selon le média sportif polonais Weszlo, ce choix a murement été réfléchi par les nouveaux dirigeants du SMC. Un club racheté l'été dernier par la holding de Kylian Mbappé. En effet, Szymon Janczyk, journaliste polonais, explique que c'est Reda Hammache, qui a quitté le Red Star pour rejoindre Caen comme directeur sportif, qui a donné le nom de Bruno Baltazar à Kylian Mbappé, Hammache ayant déjà tenté, en vain, de faire venir l'entraîneur portugais au Red Star.

Mbappé a fait le choix final de l'entraîneur de Caen

Et le site polonais de préciser que Bruno Baltazar s'est entretenu personnellement avec Kylian Mbappé à la veille de Noël, le propriétaire du Stade Malherbe de Caen ayant le choix final dans ce dossier forcément important, puisque le SMC est plus proche d'une relégation en National que d'une montée en Ligue 1. Alors que le technicien portugais pensait continuer sa mission dans le champion de Pologne, où il dirigeait le club de Radomiak Radom, un appel téléphonique a totalement changé son avenir. « Tout a basculé la veille de Noël lorsque Kylian Mbappé a personnellement présenté à Bruno Baltazar son projet pour le SM Caen et le rôle qu'il y voyait pour lui », précise notre confrère de Weszlo. Reste que vendredi, et pour son premier match comme entraîneur de Caen, Bruno Baltazar n'a déjà pas le droit à l'erreur puisque Malherbe reçoit Clermont, qui précède le SMC au classement avec deux points d'avance. Tout autre résultat qu'une victoire serait désastreux, qui plus est dans un climat très tendu, le limogeage de Nicolas Seube passant mal.