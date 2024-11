TV ‍: La Ligue 2 en colère, beIN Sports dit stop

Dans : Ligue 2.

Par Adrien Guyot

Le début de saison en Ligue 2 a été marqué par des actes de protestations des supporters des clubs concernés envers beIN Sports, le diffuseur. Malgré quelques gestes, la chaîne qatarie ne reverra sa programmation globale du week-end qu’en fin de saison.

La crise des droits TV n’a pas impacté que la Ligue 1 cet été. En ce qui concerne la deuxième division, beIN Sports est devenu le diffuseur exclusif du championnat de Ligue 2 jusqu’en 2029, mais la programmation de certains matchs a fait jaser les supporters, qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement depuis le début de la saison 2024/2025 avec des lasers, la dégradation de camions-régie du diffuseur, des banderoles anti beIN Sports ou plus récemment en envoyant des balles de tennis sur les pelouses pendant les matchs. Contacté par l'Équipe, le directeur de la rédaction et des antennes de beIN Sports, Florent Houzot, a annoncé vouloir rediscuter de la grille de programmations des rencontres uniquement à la fin de la saison en cours.

Un match de Ligue 2 reprogrammé en décembre, et c’est tout

« Il n'y aura plus d'évolution cette saison » sur la programmation de la Ligue 2, annonce Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN Sports #Médias https://t.co/PyBJdaUcgx — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) November 19, 2024

Après avoir acquis les droits de diffusion, beIN Sports a changé le jour du multiplex, le décalant du samedi (lorsque Prime Vidéo retransmettait la Ligue 2) au vendredi, ce qui a notamment conduit à cet élan de violence dans les stades : «Les ultras ont eu l'impression d'avoir perdu un acquis, de revenir en arrière. Nous ne sommes pas contre eux mais on essaye de leur faire comprendre que nous devons essayer d'amortir nos investissements en satisfaisant nos abonnés avec une bonne programmation, complémentaire de nos autres offres football. Il n'y aura plus d'évolution cette saison. On a déjà fait preuve d'ouverture avec deux matches le samedi, et parfois même trois. Et pour favoriser l'organisation des supporters, on est passé d'une programmation trois semaines à l'avance à six semaines», a développé Houzot. Conséquence, la rencontre Red Star - Grenoble prévue le vendredi se jouera finalement le samedi 14 décembre puisque les deux clubs veulent organiser une vraie opération pour les fêtes. Il s’agira sans doute de la seule dérogation avant la saison prochaine.