L2 ‍: Record de défaites consécutives pour Caen qui fonce vers le National

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

En s'inclinant ce lundi soir à Annecy (1-0), le Stade Malherbe Caen a enregistré une neuvième défaite consécutive, un nouveau record en Ligue 2.

L'équipe qui appartient depuis l'été dernier à Kylian Mbappé doit désormais compter sur un miracle pour échapper à descente, puisque le SMC compte dix points de retard sur Clermont, barragiste, alors qu'il ne reste que onze matchs à jouer cette saison. Avec un seul but marqué en 2025, et des prestations toujours plus lamentables, Malherbe est au fond du trou, pendant qu'Annecy remonte à la cinquième place au classement.