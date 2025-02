A cause du Qatar, le Paris FC pique des fans au PSG

Dans : Ligue 2.

Par Eric Bethsy

En course pour la montée en Ligue 1, le Paris FC attire de plus en plus de supporters. Et ce n’est pas seulement lié au récent rachat et à la puissance financière des nouveaux actionnaires. Le club francilien attire également pour son accessibilité comparé à celle du Paris Saint-Germain.

Dans les tribunes aussi, le Paris FC a changé de dimension. Cette saison, ils sont en moyenne près de 9 000 spectateurs à garnir le Stade Charléty. Cette belle affluence suscite pas mal de critiques sur les motivations des supporters. Certains se demandent si ce public n’est pas essentiellement composé d’opportunistes après le rachat par la famille de Bernard Arnaud et par Red Bull.

Les opportunistes en minorité

Il est vrai que le projet prend tout à coup une autre ampleur, ce qui a pu attirer quelques curieux. Mais beaucoup n’ont pas attendu ce changement d’actionnaires en novembre dernier pour débarquer. En réalité, l’affluence autour du Paris FC ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. On est loin des 1 000 spectateurs en moyenne à Charléty lorsque l’équipe évoluait en National en 2014. Il faut dire que les Parisiens ont fait leurs preuves sur le terrain jusqu’à devenir de sérieux prétendants à la montée en Ligue 1 cette saison.

Leur ascension a forcément séduit, sans doute plus que la gratuité mise en place à Charléty puisque 73% des supporters régulièrement présents l’étaient déjà avant le cadeau offert par la direction la saison dernière. Certains fans admettent tout de même qu’ils soutenaient initialement d’autres clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain. « J’avais 18 ans, pas un sou en poche et le Qatar arrivait au PSG, a raconté Maxence à RMC. Avec les prix des places qui explosaient au Parc, et le fait que j’habitais à côté de Charléty, j’ai choisi le PFC. Je m’y suis fait des amis et je suis resté. »

PSG : Le Paris FC lance déjà la guerre de Paris https://t.co/HavagxCJ4z — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2025

Quant à Nicolas, lui aussi attiré par le PSG pendant longtemps, son choix se porte désormais sur le PFC où « on peut voir les joueurs à la fin du match. Regarde, là il y a entraînement avant un derby, on peut venir serrer la main du président, des joueurs, le club n’est pas obligé de faire ça, a-t-il souligné. Je suis 100% Paris FC grâce à ça. C’est la proximité, le foot abordable. » Cette particularité aidera le Paris FC à remplir le Stade Jean-Bouin (20 000 places) choisi pour les prochaines saisons.