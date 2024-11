Le Paris FC fait une offre folle au PSG pour le Parc des Princes

Dans : Ligue 2.

Par Quentin Mallet

Hier mardi 12 novembre, le Paris FC poursuivait son processus de cession en passant devant la DNCG. Son budget validé, l'heure est désormais à la réflexion. Dans quel stade finira par évoluer le club francilien ?

Depuis plus d'un mois, le rachat du Paris FC par la famille Arnault et RedBull fait grand bruit. Arrivé comme un cheveu sur la soupe, la rumeur a pris de la force puisqu'elle en est désormais à un stade avancé. Alors que les futurs repreneurs avaient rendez-vous avec la DNCG pour faire valider son budget, c'est tout naturellement que le gendarme financier du football français n'a pas bronché devant la solidité du projet. Outre le fait que l'instance ait accepté le budget, RMC Sport indique également que ce dernier passera à 30 millions d'euros une fois le rachat confirmé. Mais à l'heure où le rachat arrive à grands pas, quid de la question du stade ? Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Pierre Ferracci, l'actuel président du Paris FC, a justement fait part de ses volontés. Le tout, en émettant l'hypothèse d'un jour partager le Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain.

Partager le Parc des Princes sur l'exemple de San Siro

👥"Par des temps de pénurie, la question du partage pourrait se poser."



Pierre Ferracci, président du Paris FC, évoque la possibilité de partager le Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain.#EDS pic.twitter.com/Eltqj1MmnC — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 12, 2024

Devant les consultants présents sur le plateau, Pierre Ferracci a pris la parole et a évoqué ses volontés concernant le futur stade du Paris FC. Pour lui, le stade idéal possède 42 000 places. Mais ce n'est pas tout. « C'est vrai que le Parc des Princes, on n'en est pas loin. Demander à Nasser al-Khelaïfi de partager le Parc ? Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Mais j'ai souvent évoqué le cas de Milan et de Rome où deux clubs farouchement opposés se partagent le même stade. S'il n'y avait pas de possibilité d'extensions à Charléty ou Jean Bouin, la question de la volumétrie se poserait », a déclaré le président du PFC.

Il ajoute. « La question du partage se posera un jour. J'espère que les deux clubs traiteront leurs problèmes de stade de façon intelligente. Si on n'a pas de deuxième club à Paris depuis 50, 60 ans, c'est qu'il y a un problème d'infrastructures », conclut-il. En clair, sa volonté est de poursuivre à Charléty autant que possible si des rénovations sont possibles. Le cas contraire, il serait possible d'envisager de voir un nouveau résident au Parc des Princes. A l'heure où le PSG se cherche un stade plus grand, il n'est pas impossible que le PFC finisse par l'occuper seul.