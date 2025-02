Der Zakarian à Caen ‍? Il démolit le Mbappé project

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après avoir battu le record de défaites consécutives en Ligue 2, le club de Caen a décidé de virer son entraîneur et de nommer Michel Der Zakarian afin de tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Ancien de Malherbe, Brahim Thiam dit sa colère.

Ce serait probablement l'un des plus grands exploits de l'histoire de la L2, et c'est l'ancien coach de Nantes et de Montpellier qui va tenter de le réussir. Dernier de Ligue 2 avec dix points de retard sur le barragiste, le Stade Malherbe de Caen a donc décidé mardi de stopper la blague avec Bruno Baltazar et de nommer Michel Der Zakarian pour relancer une équipe qui est totalement à la dérive depuis le mois de novembre. Même s'il est évident que ce dernier a une mission presque impossible, les supporters veulent encore y croire un tout petit peu. Mais du côté des anciens joueurs, on est nettement plus circonspect. Notamment Brahim Thiam, qui n'a jamais masqué son attachement avec Caen, où il possède un commerce et où un de ses enfants est né.

Du coup MDZ était dans la même pile juste en dessous de BB sur le bureau de ZH c'est ça ? C'est pour un ami 🤡 https://t.co/Lsmkmzjj5v — Brahim Thiam (@thiam_brahim) February 18, 2025

Sur X, l'ancien joueur malherbiste a dit tout le mal qu'il pensait de la gestion actuelle du SMC. « Du coup, Michel Der Zakarian était dans la même pile, juste en dessous de Bruno Baltazar sur le bureau de Ziad Hammoud (Ndlr : l'actuel président de Caen, proche de Kylian Mbappé) c'est ça ? C'est pour un ami (…) Que veux-tu que je pense d'une nomination de desesperados pour tenter un ALL IN sur une situation quasi irrémédiable.... C'est ça le Mbappé project ? Sans moi (…) Aucune polémique que des contradictions soulevées qui expliquent la situation catastrophique de notre club Mais qui vivra verra », a lancé, sur le réseau social d'Elon Musk, Brahim Thiam, qui se désole de voir Caen foncer vers le National après 50 ans passés entre Ligue 1 et Ligue 2.