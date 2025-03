Caen pense déjà au retour en Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le Stade Malherbe de Caen a un pied et demi en National, même si Michel Der Zakarian n'a pas encore abdiqué. Mais le club qui appartient à Kylian Mbappé doit vite se projeter sur l'avenir.

Caen se déplace ce lundi à Charléty pour y affronter une équipe du Paris FC qui doit impérativement s'imposer pour viser la montée en Ligue 1. Du côté de la lanterne rouge de Ligue 2, qui compte désormais neuf points de retard sur Martigues, barragiste, tout autre résultat qu'une victoire sera synonyme de relégation en National ou presque. Le maigre espoir né après le limogeage de Bruno Balthazar et son remplacement par Michel Der Zakarian n'a pas duré longtemps, et les prestations du SMC sont tellement pathétiques que plus grand monde ne croit au miracle du côté du Stade Michel D'Ornano. Maire de Caen, ville qui fête cette année son millénaire, Aristide Olivier ne veut pas encore totalement enterrer son équipe, mais il estime que si Malherbe descend en National, le clan Mbappé devra vite relancer la machine.

Caen joue une de ses dernières chances à Paris

S'exprimant dans les colonnes du Figaro, à quelques heures du match décisif face au Paris FC, le maire de la capitale bas-normande ne masque pas sa préoccupation, mais surtout son souhaite de ne pas voir le Stade Malherbe de Caen s'enliser durablement. « Le Stade Malherbe est un élément constitutif de la ville, un emblème qui contribue à sa fierté. Chuter à l’échelon inférieur serait un coup très rude. Si la relégation survient, il serait impensable que le club ne se donne pas les moyens de remonter immédiatement. Mais avec quel projet à la clé ? Pendant longtemps, la continuité et la stabilité ont permis au club de maintenir un certain standing. Il faudra retrouver ces atouts », prévient Aristide Olivier, souvent présent dans la tribune présidentielle pour assister au match de Malherbe. Après le déplacement à Paris, Caen recevra Metz samedi prochain, la fin de l'histoire se rapproche quand même...