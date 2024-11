Paris FC ‍: Bernard Arnault passe à l'action

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

La vente du Paris FC à Bernard Arnault va passer dans une phase plus concrète avec un premier passage obligatoire devant la DNCG ce mardi.

Cela ne fait plus aucun doute, Bernard Arnault va devenir le nouvel actionnaire majoritaire du Paris FC dans les mois à venir. Le patron de LVMH va racheter 55% des parts du club francilien tandis que Red Bull (15%) et Pierre Ferracci (30% jusqu’en 2027) détiendront les parts restantes du club. Une vente très attendue qui va prendre un peu plus d’ampleur ce mardi, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national nous apprend que Pierre Ferracci, le président, et Fabrice Herrault, le directeur général, seront aux côtés d'Antoine Arnault pour un premier rendez-vous important face à la DNCG ce mardi.

Le Paris FC face à la DNCG ce mardi

Une présentation du nouveau projet du Paris FC sera faite au gendarme financier de la LFP. Un rendez-vous au cours duquel les futurs actionnaires seront présentés en détails ainsi que le projet dans sa globalité. « S'ils ne sont en rien décisifs pour la cession du club, ces échanges avec le gendarme financier constituent un passage obligé. C'est même écrit noir sur blanc dans l'annexe 1 des règlements de la DNCG qui doit être consultée » indique par ailleurs le quotidien national. Le gendarme financier du football français profitera par ailleurs de ce rendez-vous pour valider une deuxième fois le budget du club pour la saison, après une décision favorable le 19 juin dernier. Ce premier rendez-vous va en tout cas rendre plus concrète la vente du Paris FC à Bernard Arnault et à Red Bull, laquelle devrait se boucler très vite désormais.