La L1, le PSG, le Paris FC s'est planté

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC a de grandes ambitions depuis son rachat par la famille Arnault. Mais voilà, il faut encore que cela se voit sur le terrain et le compte n'y est plus depuis quelques semaines.

Si le Paris FC a commencé la nouvelle saison en trombe, avec notamment 8 victoires lors des 10 premières journées de Ligue 2, la dynamique a changé ces derniers temps. Le club de la capitale reste sur quatre nuls de suite et une réaction est vivement attendue ce samedi sur la pelouse d'Ajaccio. Car depuis son rachat par la famille Arnault, l'objectif est clair : monter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Depuis ce vendredi soir et la victoire de Lorient sur Troyes, le Paris FC n'est provisoirement plus leader de Ligue 2. Stéphane Gilli, entraîneur du club francilien, souhaite une réaction rapide de ses troupes, qui se sont sans doute vues trop belles avec toute l'actualité autour de l'équipe.

Le Paris FC a encore du chemin à faire

Dans des propos rapportés par L'Equipe, le technicien parisien a en effet fait un aveu assez limpide sur le sujet : « On a tout de suite abordé le sujet avec les joueurs. On n'est pas sourds quand on nous parle de Ligue 1, de futur stade ou de derby avec le PSG, mais on répète que rien n'est fait et que la montée ne se gagne pas sur le papier. On est très attendus, ce qui doit nous amener à monter notre niveau d'exigence et avoir encore plus de rigueur. (...) On s'est peut-être vus un peu trop beaux ou avec un excès de confiance après les victoires à Troyes et contre Grenoble qui ont précédé notre série de matches nuls. Il faut en faire plus, avec sûrement des dépassements de fonctions, le mètre en plus à faire. On doit aller plus vite, dans les transmissions et devant le but, moins réfléchir et être plus pragmatique. On a des joueurs techniques, mais parfois il faut oublier le crochet, le dribble de trop ». Le mot d'ordre est donc clair : humilité dans les ambitions. Et c'est là qu'est sans doute le plus gros défi du PFC, qui ne doit pas griller les étapes.