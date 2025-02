Caen ‍: Baltazar viré ‍? Le clan Mbappé a tranché

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le SM Caen joue probablement une partie de son avenir ce lundi soir à Annecy. Après huit défaites consécutives, le club de Kylian Mbappé est au bord du précipice, mais reste droit dans ses bottes.

Dans sa longue histoire, Malherbe a traversé plusieurs moments difficiles, mais la saison 2024-2025 risque de devenir le cauchemar des supporters caennais. Après les premiers matchs de la 23e journée de Ligue 2, le SMC compte désormais dix points de retard sur le barragiste. Autrement dit, une défaite ce lundi à Annecy marquerait non seulement la fin des espoirs de Caen d'éviter le National, mais également un record dont se passerait bien le club racheté l'été dernier par Kylian Mbappé. En effet, le Stade Malherbe est sur une série de huit défaites consécutives, et pourrait devenir la première équipe de Ligue 2 à atteindre la barre des neuf revers de suite. De quoi inquiéter Bruno Baltazar, l'entraîneur portugais déniché par les dirigeants en Pologne après le licenciement de Nicolas Seube, mais pas plus que cela.

Du côté du technicien caennais, qui a totalement raté sa mission et a un contrat jusqu'en fin de saison, il n'y a visiblement pas d'inquiétude sur un possible limogeage. En effet, avant le voyage en Haute-Savoie, Bruno Baltazar a rassuré tout le monde sur sa relation avec ses employeurs, et notamment Ziad Hammoud, le président désigné par Kylian Mbappé pour diriger le Stade Malherbe. « Je sens la confiance de tous ! La direction pense que je peux trouver la solution, je le sens aussi, les joueurs, pareil. C’est pour cela que je vous dis qu’on est tous ensemble. On a tous conscience que le plus important, c’est le Stade Malherbe Caen et le futur du club », a confié l'entraîneur portugais du SMC, qui dit avoir la confiance de tous, mais visiblement pas des supporters, lesquels veulent encore croire un peu au miracle. Du moins jusqu'à ce lundi 23 heures.