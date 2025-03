Beinsports se fait dézinguer, ils ont menti

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel a discrètement publié le calendrier général de la Ligue 2 pour la saison prochaine. Les demandes des supporters n'ont pas du tout été écoutées.

L'été dernier, à la dernière minute, la chaîne sportive franco-qatarie avait décidé d'imposer le multiplex au vendredi soir de la Ligue , provoquant dans la foulée la colère des supporters et des mouvements très spectaculaires. Cependant, du côté de Beinsports, en accord avec la LFP, on avait promis de prendre en compte les demandes des supporters dans la perspective de la saison 2025-2026. Mais, la publication mardi du calendrier général de la Ligue 2 a mis un terme au suspense, la Ligue, qui est dans une énorme galère avec les droits TV, s'est assis sur les promesses et le multiplex de la L2 sera toujours le vendredi soir la saison prochaine. Partant du principe que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, Beinsports et la LFP préfèrent tourner le dos à ceux qui fréquentent les stades avec probablement des bonnes raisons. Mais pour Pierre Barthélémy, le diffuseur devrait avoir honte.

La LFP et BeInSports ont promis, à l'automne dernier, les yeux dans les yeux, de consulter les supporters avant d'établir le calendrier de Ligue 2 pour la saison prochaine.

@florianhouzot, un énième manque de respect (qui s'ajoute à celui de vos propos puérils, en privé, sur vos… https://t.co/x3k1WE9qv9 — Pierre B. (@Pierre_B_y) March 4, 2025

S'exprimant sur X (anciennement Twitter), celui qui est l'avocat de différents mouvements de supporters attaquant frontalement la chaîne sportive, et à la Ligue. « La LFP et BeInSports ont promis, à l'automne dernier, les yeux dans les yeux, de consulter les supporters avant d'établir le calendrier de Ligue 2 pour la saison prochaine. Floriant Houzot, un énième manque de respect (qui s'ajoute à celui de vos propos puérils, en privé, sur vos interlocuteurs). Le pire, c'est qu'ensuite, ils feignent de ne pas comprendre la fracture entre les diffuseurs et les supporters », regrette Pierre Barthélémy, qui n'est évidemment pas le seul à se plaindre de cette décision prise d'autorité et bien loin du dialogue promis. Mais il est vrai que la LFP n'a plus vraiment les mains libres.