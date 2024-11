L2 ‍: Bastia rétrogradé à titre conservatoire par la DNCG

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

Le Sporting Club de Bastia passait ce mercredi devant la DNCG et le gendarme financier du football français a prononcé une rétrogradation en National à titre conservatoire à l’encontre du club corse.

Après l’OL il y a plusieurs jours, un nouveau club a été épinglé par la DNCG et cette fois, c’est en Ligue 2 qu’il faut jeter un oeil. L’Equipe nous apprend que le gendarme financier du football français a rendu ses conclusions après l’audition de mi-saison du SC Bastia. Et le bilan n’est pas bon puisque le club corse a été rétrogradé à titre conservatoire en National. De plus, un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter à titre onéreux ont été prononcés. Une très mauvaise nouvelle pour le Sporting, qui va devoir améliorer sa situation financière pour éviter la catastrophe en fin de saison. Par ailleurs, plusieurs clubs de Ligue 1 ont également été auditionnés. Reims et Nice ont passé l’étape de la DNCG sans encombre et sans aucune sanction tout comme Clermont, Troyes, Annecy, Caen et Laval en Ligue 2.