Le Genoa après le Paris FC, Bernard Arnault devient gourmand

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Bernard Arnault, qui vient de racheter le Paris FC, est cité pour être le nouveau propriétaire du Genoa, club historique en difficulté financière en Italie.

La multipropriété a le vent en poupe dans le football, même si cela a tendance à faire très peur à ceux qui essayent encore de comprendre s’il y a un intérêt autre que financier à avoir plusieurs clubs dans son giron. En France, John Textor perd un peu tout le monde avec ses multiples échanges entre l’OL, Molenbeek et Botafogo, et la DNCG n’est d’ailleurs pas du tout convaincue par son modèle économique.

Récemment, Bernard Arnault a fait l’acquisition du Paris FC, et l’une des plus grandes fortunes mondiales entend bien offrir à la capitale française un deuxième club de haut niveau, ce qu’elle n’a jamais connu au 21e siècle. Avec l’appui de Red Bull, le groupe LVMH du milliardaire français entend bien débloquer des fonds pour renforcer l’équipe, et en faire un club qui compte dans le paysage français pour les années à venir.

Un projet très ambitieux mais qui n’est visiblement pas une simple lubie pour la famille Arnault. En effet, la presse et plusieurs insiders italiens affirment que le Genoa, qui est en vente en raison de la faillite de son propriétaire 777 Partners, est désormais ciblé par le boss de Dior pour une nouvelle acquisition spectaculaire, mais peu onéreuse pour un club en grande difficulté financière. Voilà qui pourrait marquer les débuts d’un empire du football avec un nouveau venu aux poches pleines, puisque la patriarche de la famille Arnault possède un patrimoine professionnel de 203 milliards d’euros, ce qui en fait la plus grande fortune de France.

Seule certitude, le Genoa a clairement besoin d'aide à l'heure actuelle, car peu après sa remontée en Serie A, c'est toujours la lutte pour le maintien qui préoccupe les Rossoblu.