L2 ‍: Dunkerque rate la tête, Guingamp atomise Annecy

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Ligue 2, 18e journée

Pau-Dunkerque 1-1 ; Annecy-Guingamp 1-4 ; Laval-Red Star 1-1 ; Martigues-Clermont 0-1 ; Rodez-Troyes 2-1

Les équipes du haut de tableau ont trébuché ce soir. Longtemps devant après un but de Bardeli d'entrée, Dunkerque a concédé le nul 1-1 à Pau. Les Nordistes reviennent à hauteur du leader Lorient qu'ils ont bien failli dépasser. Cinquième, Annecy n'aura même pas pris de point, étant corrigé 1-4 à domicile par Guingamp. Délocalisé à Gueugnon, Martigues a subi sa neuvième défaite en 10 matchs « à domicile » cette saison contre Clermont (0-1) et reste dernier. Laval et le Red Star se sont neutralisés 1-1, Rodez s'est donné de l'air en battant Troyes 2-1. Le derby Bastia-Ajaccio a été reporté à samedi à cause des vents violents en Corse.