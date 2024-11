Bagarre au couteau, des fans du Paris FC arrêtés

Dans : Ligue 2.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre Rodez (3-3) vendredi soir en Ligue 2, deux groupes de supporters du Paris FC se sont affrontés lors d’une violente bagarre près du Stade Charléty. Quatre personnes ont été blessées par arme blanche mais le pronostic vital des victimes n’est pas engagé.

Encore des scènes déplorables dans le football français. Vendredi soir, après le match nul entre le Paris FC et Rodez (3-3) en Ligue 2, une violente bagarre a éclaté près du Stade Charléty. Selon les informations récoltées par TF1/LCI, l’affrontement opposait deux groupes de supporters parisiens aux alentours de 22h35. L’incident situé dans le 13e arrondissement de la capitale a été provoqué par un membre du groupe « Légion X », lequel a agressé des fans de l’association « Lutetia ».

Une source policière indique que la présence de supporters interdits de stade aux abords de l’enceinte est à l’origine de cette altercation sanglante. En effet, quatre personnes ont été blessées à l’arme blanche, sans que leur pronostic vital soit engagé. L’intervention rapide de la police a sans doute permis d’interrompre les débats à temps. Sept personnes impliquées ont été interpellées, parmi lesquelles trois ultras ont été placés en garde en vue. Les forces de l’ordre ont laissés libres les quatre autres en attendant leur convocation au commissariat lundi.

Le foot français n'avait pas besoin de ça

Un nouvel incident dont le football français se serait bien passé. Cette bagarre intervient au moment où le ministre des Sports Gil Avérous tente notamment de combattre les discriminations dans les stades. Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour le Paris FC et ses futurs propriétaires. Alors qu’ils s’apprêtent à prendre les commandes chez l’actuel leader de Ligue 2, la famille Arnault, à travers sa société LVMH, et le groupe Red Bull devront rapidement régler un problème urgent entre leurs propres supporters.