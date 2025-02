Le Caen de Mbappé en National, le Maire appelle à la révolte

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Des défaites qui s'empilent, un mercato timide, rien ne semble pouvoir sauver le SM Caen de la relégation en National. Le Maire de la ville a décidé de prendre la parole.

Situation de crise comme jamais au SM Caen, qui a déjà senti le souffre de la relégation en National par le passé, notamment en 2021, mais n’était jamais tombé aussi bas que cette saison. Bon dernier de Ligue 2 avec un empilement de défaites que le changement d’entraineur n’a pas perturbé, le club normand inquiète avec sa spirale négative, l’absence de recrutement d’ampleur, une résignation palpable sans compter le fait que les autres concurrents au maintien, eux, prennent des points. Depuis 1985 et l’acquisition du statut professionnel, jamais Malherbe n’a quitté l’une des deux premières divisions françaises.

« Une situation déjà catastrophique »

L’heure est donc à la mobilisation et c’est aussi le cas pour le Maire de Caen, qui a décidé de prendre la parole dans Ouest-France pour évoquer le spectre de la relégation. Pour Aristide Olivier, interdiction de se voiler la face, le danger est là, mais il n’est pas l’heure de chercher les coupables, mais plutôt de tirer dans le même sens pour éviter le pire. Un discours mobilisateur même si l’ombre du clan Mbappé qui vient de racheter le club, pèse forcément sur cette déliquescence.

« Le temps du bilan arrivera à un moment. Il n’y a pas besoin d’ajouter de la fragilité à la situation qui est déjà catastrophique. Au vu de l’engouement, de la passion qui entourent ce club, au vu de son public et de son stade, on a encore une possibilité de s’en sortir. Il faut y aller. Mon message, c’est : “On se secoue, on se révolte.” Après, évidemment qu’on fera le bilan et il faudra voir pourquoi on en est arrivé là. Je n’aurai pas de problème à dire ce qui m’a plu et moins plu. Ce n’est pas le moment. L’objectivité me fait dire que l’hypothèse du National existe. Ma passion pour le club me fait dire qu’il faut encore se serrer les coudes pour aller chercher des points. C’est une situation totalement inédite. J’ai été abonné avant d’être maire, je n’ai jamais connu cela », a livré l’élu de la cité normande, qui est comme tout le monde à Caen mis KO par cette situation catastrophique seulement quelques mois après le rachat du club par Kylian Mbappé et sa structure d’investissement.