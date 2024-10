L2 ‍: Le gardien de Rodez égalise et prive Lorient de la première place

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Dans un match époustouflant, Rodez a arraché le match nul (3-3) face à Lorient alors que les Merlus menaient encore 3-1 à la 85e.

En passe de prendre les commandes de la Ligue 2 en déplacement à Rodez, Lorient s'est finalement contenté du point du nul. Alors que l'on jouait la septième et dernière minute du temps additionnel, c'est Lionel Mpasi, le gardien de but de Rodez, qui a trompé son homologue lorientais d'une superbe reprise de la tête sur un corner, marquant le but de l'égalisation à l'ultime seconde.