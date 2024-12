Jean-Pierre Papin tout proche de signer en Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, JPP s'apprête à quitter l'Olympique de Marseille. Papin va rejoindre un club de Ligue 2 en fâcheuse situation.

Entraîneur de la N3 de l'OM, Jean-Pierre Papin est tout proche de se lancer un nouveau challenge de taille, puisque La Provence révèle ce samedi que le Ballon d'Or 1991 devrait rejoindre très rapidement le FC Martigues. Lanterne rouge de Ligue 2, le club provençal vient de limoger Thierry Laurey et JPP est devenu la priorité numéro 1 des dirigeants martégaux pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Des discussions entre l'Olympique de Marseille et le FC Martigues auraient déjà commencé et un accord est annoncé comme imminent par le média local. Dans cette opération, le club de L2 aurait également se faire prêter deux joueurs de l'OM, mais sa situation financière et une décision de la DNCG empêchent un deal avec le club de Pablo Longoria. Au classement de Ligue 2, Martigues pointe à la 18e et dernière place avec huit points de retard sur Clermont, premier club hors de la zone rouge, et six sur Caen, barragiste.