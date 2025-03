Caen ‍: Der Zakarian se fâche déjà

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Nommé d'urgence au poste d'entraîneur du SM Caen, Michel Der Zakarian a pour mission de sauver la place du club normand en Ligue 2. Mais pour cela, il a déjà haussé le ton avant un match décisif à Amiens.

Le président caennais, qui avait pensé judicieux de remplacer Nicolas Seube par Bruno Baltazar, a changé d'avis lorsqu'il a vu son équipe enchaîner les défaites et devenir une solide lanterne rouge de Ligue 2. En février, Malherbe a donc viré son fantomatique entraîneur portugais et a fait venir Michel Der Zakarian pour tenter d'éviter une relégation en Ligue 2 qui serait une catastrophe pour le club qui appartient désormais à Kylian Mbappé. Si Caen a remporté une précieuse victoire à Clermont, adversaire direct pour le maintien, la défaite de vendredi dernier face à Laval a fait mal. Et ce vendredi, à Amiens, le SMC doit impérativement s'imposer pour encore croire au miracle. Un match que les joueurs malherbistes n'ont pas préparé avec l'implication souhaitée par Der Zakarian. Ce dernier a haussé le ton face à des comportements à l'entraînement qu'il déteste.

Caen joue encore un match décisif à Amiens

En conférence de presse, avant le match au Stade de la Licorne, Michel Der Zakarian a vidé son sac, après avoir sérieusement secoué ses joueurs à grands coups de « On voit rien. On dort. Alors bougez-vous le cul ! » selon nos confrères de Ouest-France. Pour l'entraîneur du club bas-normand, il faut que tout le monde se donne à fond pour n'avoir aucun regret et là ce n'était pas le cas. « Je n’ai pas aimé la séance de jeudi, je l’ai dit en face des joueurs. Cela ne veut pas dire qu’on va faire un mauvais match vendredi », a relativisé Michel Der Zakarian, qui connaît bien le football et sait qu'une surprise est possible. La bonne nouvelle pour le coach caennais est le retour dans le groupe d'Alexandre Mendy, suspendu contre Laval, et surtout de plusieurs jours recrutés au mercato d'hiver et qui étaient blessés, notamment Grandsir et Benhrahou.