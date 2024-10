Le Paris FC a choisi son stade, le PSG appréciera

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

En passe d'être racheté par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC va changer de dimension. Il est impensable de voir le leader de Ligue 2 rester au stade Charléty. Le PFC devrait vite le quitter pour rejoindre la Porte d'Auteuil.

Paris peut enfin envisager d'avoir deux gros clubs de foot en son sein. Alors que le PSG est seul en Ligue 1 depuis 1990 et la chute du Matra Racing, le Paris FC s'affirme comme la vraie alternative dans la capitale. Déjà leader de Ligue 2 cette saison et donc candidat à un retour dans l'élite, le PFC a bouleversé l'actualité du football français ce mercredi. Le club parisien va être racheté par une holding de la famille Arnault ainsi que par Red Bull. Avec des moyens financiers revus à la hausse, le Paris FC va entrer dans une nouvelle dimension et essayer de devenir une place forte du football français. Un statut qui ne colle pas avec le vétuste Stade Charléty.

Le Paris FC privilégie Jean-Bouin au Parc

L'enceinte d'à peu près 19 000 places n'est pas adaptée au football professionnel avec sa grande piste d'athlétisme et ses tribunes éloignées du terrain. Le président Pierre Ferracci voulait déjà déménager le Paris FC au stade Jean-Bouin pour la saison 2025-2026. Le rachat à venir ouvre de nouvelles perspectives avec le Parc des Princes dans le viseur. Le stade occupé actuellement par le PSG pourrait être déserté si le champion de France en titre décide d'aller en banlieue. C'est la menace qui plane sur la mairie de Paris. Toutefois, avec le rachat du Paris FC, Anne Hidalgo a retrouvé le sourire avec un potentiel nouveau locataire pour le Parc.

RMC Sport n'est pas aussi optimiste que la maire de Paris. Selon ses informations, le Paris FC vise le stade Jean-Bouin en priorité. Une option valable même si le club est racheté et même s'il monte en Ligue 1. En effet, les nouveaux propriétaires du PFC ont des ambitions mesurées et veulent grandir pas à pas. L'enceinte de 19 500 places occupée par les rugbymen du stade Français correspond bien à ce plan avec ses tribunes proches du terrain et son ambiance familiale. En plus, la famille Arnault a d'excellents rapports avec le Qatar. Bernard Arnault est un partenaire fiable du petit émirat alors que ses fils sont des supporters de longue date du PSG. Aller au Parc des Princes pour couper l'herbe sous le pied de QSI n'est pas au programme. On pourrait alors se diriger vers un scénario aussi ubuesque qu'improbable : deux grands clubs de foot à Paris mais un Parc des Princes vide.