SMC ‍: Kylian Mbappé interpellé en plein match à Caen

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Changement d’entraineur mais pas de changement de cap pour le SM Caen ce vendredi soir, à l’occasion de la reprise de la Ligue 2.

A domicile, malgré le soutien de leur public toujours aussi nombreux, les Normands se sont inclinés à D'Ornano face à Clermont. Une défaite 1-0 qui poursuit malheureusement la série noire. Et seule la méforme similaire de l’AC Ajaccio évite à Malherbe de se retrouver à l’une des deux dernières places. Mais la grogne est bien là, et il n’a même pas fallu attendre cette nouvelle défaite à domicile. Le limogeage de Nicolas Seube, autant la décision en elle-même que la façon dont elle a été prise, n’a pas été apprécié par les supporters caennais. Ceux-ci ont envoyé du bois à travers plusieurs banderoles visant les propriétaires du club, et bien évidemment Kylian Mbappé qui a racheté le SMC pendant l’été.

Entre hommage à Nicolas Seube, l'ex-entraîneur, et défiance vis-à-vis du propriétaire @KMbappe et des ses hommes mis en place, le public de d'Ornano, qui a multiplié les banderoles en 1re mi-temps, joue un match différent dans les tribunes @SMCaen #SMCCF63

📸 @DamienDeslande2 pic.twitter.com/k0TGP3m4Vc — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) January 3, 2025

« Avant de vouloir rayonner à l'international, respectez les figures locales », « Ici, seul le travail et la fidélité sont des légendes », « Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet », ont été déployés dans la tribune Borelli, alors que le stade a repris un chant à la gloire de Nicolas Seube. Des débuts compliqués donc pour le nouvel entraineur Bruno Baltazar, que ce soit au niveau de l’accueil effectué comme au niveau du résultat du match de ce vendredi soir.