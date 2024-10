Paris FC ‍: Red Bull et Jürgen Klopp regardent ailleurs

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

Bernard Arnault veut frapper fort au Paris FC en faisant de l’actuel leader de la Ligue 2 une place forte du football français. Il sera accompagné par Red Bull, qui a cependant bien d’autres projets dans le viseur.

Actuel leader du championnat de France de Ligue 2, le Paris FC est sur le point d’être vendu à Bernard Arnault. Dans un communiqué officiel publié la semaine dernière, Agache, la holding contrôlée par Bernard Arnault, a indiqué être entrée « en négociations exclusives afin de racheter le Paris FC en partenariat avec Red Bull ». La société autrichienne qui commercialise des boissons énergisantes va apporter son savoir-faire dans le sport à Bernard Arnault, mais l’actuel propriétaire de Leipzig ou encore de Salzbourg a bien d’autres projets dans son viseur. Et pour cause, Foot Mercato nous apprend que Red Bull, dont le directeur du football n’est autre que Jürgen Klopp, souhaite également investir en Italie.

Red Bull veut investir en Italie

Jürgen Klopp au Paris FC, il pose une condition https://t.co/YZNtDoZk0q — Foot01.com (@Foot01_com) October 18, 2024

Le média nous apprend que Red Bull est « déterminé à investir en Italie » et si possible dans un club propriétaire de son stade. Le Torino est une piste sérieuse, mais la situation du Genoa, qui traverse une crise financière colossale après le fiasco de 777 Partners, est une autre cible à prendre en compte, notamment si le projet venait à ne pas aboutir au Torino. Quoi qu’il en soit, l’ambition de Red Bull est plus forte que jamais, ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour le Paris FC. D’autant que la puissance financière du groupe autrichien ainsi que son savoir-fair dans le sport, le football mais pas uniquement, n’est plus à démontrer. A ce rythme, Jürgen Klopp de son côté aura un sacré boulot au vu du nombre de clubs dans lesquels Red Bull sera impliqué dans les mois et les années à venir.