L2 ‍: Le Paris FC chouine contre les arbitres

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Avec quatre matchs nuls consécutifs en Ligue 2, le Paris FC pourrait perdre son fauteuil de leader en cas de victoire de Lorient en Corse. Du côté du club racheté par la famille Arnault, on en veut aux arbitres.

Dans l'euphorie des annonces sur sa reprise par Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault l'un des hommes les plus riches de la planète, le Paris FC semblait filer vers la Ligue 1. Mais depuis quelques matchs, la machine s'est clairement enrayée, puisque le club de la capitale a été sorti en Coupe de France, et ce samedi, il s'est contenté d'un triste 0-0 face à Annecy. Il s'agit du quatrième nul de rang pour la formation entraînée par Stéphane Gili. Et du côté des joueurs, plutôt que de se remettre en cause tant la copie rendue face aux Savoyards était médiocre, on s'en est pris à Rudy Buquet, qui officiait lors de cette rencontre. C'est Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'OM qui a rejoint le Paris FC, qui s'est lancé dans cette bataille.

Pour Maxime Lopez, l'ancien arbitre de Ligue 1 a pesé dans le résultat final de cette rencontre. « J’aimerais qu’on ouvre le dossier arbitres, je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends en Ligue 1 et en Ligue 2, c’est la même chose. On commence à en avoir plein le cul de se faire avoir par les arbitres ! Les week-ends se suivent et se ressemblent. Tous les arbitres de Ligue 1 sont rétrogradés en Ligue 2, on se demande pourquoi. Pourquoi on ne met pas la VAR en L2 ? Championnat le plus délaissé du monde. Faut arrêter de nous prendre des cons, nous on est ambitieux, on a des objectifs, là, c'est trop », a lancé le joueur du Paris FC, qui devrait rapidement devoir répondre de ses propos devant la commission de discipline de la LFP.