Caen ‍: Il nie être la taupe du clan Mbappé dans le vestiaire

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

A la veille d'un match qui ressemble déjà à celui de la dernière chance pour Caen, qui se déplace lundi à Annecy, Yann M'Vila s'est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé et sa maman.

La messe semble déjà dite pour le Stade Malherbe, qui avant de jouer lundi à Annecy, pointe à dix longueurs de Clermont, barragiste, et onze du Red Star, premier non relégable. Même si du côté de Bruno Baltazar, on veut encore croire au miracle, le club normand fonce vers le National quelques mois après avoir été racheté par Kylian Mbappé. Un désastre sportif, mais aussi humain, pour une formation qui n'avait plus quitté la L1 ou la L2 depuis des décennies. Si la descente n'est pas encore officielle, certains estiment que les dirigeants caennais ont eu tout faux, et les regards se tournent aussi vers le vestiaire.

Recruté l'été dernier pour apporter son expérience à Malherbe, Yann M'Vila a été rapidement blessé et n'a finalement pas pu tenir son rôle. Alors qu'il tente de revenir malgré des soucis physiques, le milieu défensif de 34 ans sait qu'il passe pour le relais du clan Mbappé. Et avant le déplacement en Haute-Savoie, il a tenu à mettre les choses au point et rappeler qu'il était à Caen pour jouer au football et pas être le surveillant en chef du vestiaire.

M'Vila n'appelle pas Kylian Mbappé ou sa maman

💬 Yann M’Vila « Je suis venu ici pour aider le club. Je ne me vois pas lâcher l’équipe surtout dans cette situation. Je donnerai tout ce que j’ai si on fait appel à moi. » #SMCaen #FCASMC pic.twitter.com/VioYH40mzO — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) February 15, 2025

En conférence de presse, Yann M'Vila a tordu le cou à ces rumeurs. « J’ai une bonne relation avec la direction, mais je ne suis pas tous les jours dans leur bureau, à discuter de quoi que ce soit. Ils savent gérer des situations que moi, je ne sais pas faire. Je suis un joueur, pour l’instant en tout cas, je suis un joueur et je me contente de ce rôle. Je peux faire la relation entre le vestiaire et la direction sportive, mais je ne suis pas là pour appeler la maman de Kylian ou Kylian lui-même, pour dire “il y a eu ci, il y a eu ça”. Il y a certaines choses où je n’ai pas les compétences pour les gérer. Le plus important pour moi est d’être sur le terrain, et aider l’équipe pour s’en sortir », a prévenu le milieu de terrain caennais, qui pourrait être titulaire face à Annecy.