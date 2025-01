L2 ‍: Caen recrute Yassine Benrahou pour l'opération maintien

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

A la dérive en Ligue 2, et désormais avant-dernier avec six points de retard sur le barragiste, le SM Caen a enregistré ce lundi sa signature de Yassine Benrahou. Le club, qui appartient à Kylian Mbappé, n'a plus de temps à perdre pour sauver sa place en L2.

« Pendant cette période de mercato, le Stade Malherbe Caen enregistre un renfort important pour la deuxième partie de saison. Bien connu du championnat français, Yassine Benrahou rejoint l’effectif normand sous forme de prêt pour cinq mois en provenance du club croate de l'Hajduk Split. Joueur offensif talentueux, il avait su s'imposer dans l'équipe croate depuis deux ans. Il a choisi de revenir en Ligue 2 BKT, un championnat qui l’a vu briller avec Nîmes Olympique lors de la saison 2021/2022. Avec 10 buts et 8 passes décisives, il avait grandement contribué au succès de son équipe. Avant ça, le milieu offensif marocain s’était illustré en Ligue 1 avec son club formateur des Girondins de Bordeaux avant de rejoindre le Gard. Portant le numéro 24, Yassine Benrahou apportera au SM Caen toute son expérience et son aisance technique. Son retour en France coïncide avec la mission cruciale du club : assurer le maintien en Ligue 2. Sa capacité à faire la différence dans les moments clés sera un atout indéniable pour l'équipe durant cette période », précise le club normand dans un communiqué.