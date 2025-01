L'entraîneur de Bastia sait qu'il peut se faire virer

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

C'est une scène qui a fait le tour de l'Europe, vendredi soir, Benoît Tavenot l’entraîneur du SC Bastia, a trainé au sol Jordy Gaspar, joueur de Pau, au sol dans un coup de sang phénoménal.

Moins de 24 heures, après cette scène, qui lui a évidemment valu d'être expulsé, alors que l'on jouait la 77e minute du match entre Bastia et Pau, Benoît Tavenot, entraîneur du club corse, a répété ses excuses à destination du joueur. Mais le technicien le sait, son geste va probablement lui valoir une suspension de plusieurs mois, et il est possible que les dirigeants bastiais le sanctionnent et même le limogent pour ce comportement qui a sidéré tout le monde. Conscient d'avoir totalement craqué, Benoît Tavenot ne se cherche pas de fausses excuses et sait ce qu'il risque. Se confiant dans Le Parisien, le coach du SC Bastia s'attend à payer au prix fort.

Licencié ou pas, le coach de Bastia assumera

💥😳 Le gros craquage du coach de Bastia, Benoît Tavenot, qui attrape Jordy Gaspar par le colback !



🟥 C'est carton rouge !#action #SCBPAUFC pic.twitter.com/J6Ppo7jrMh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 24, 2025

« Ce matin, on a fait le décrassage et je n’ai pas encore rencontré mon président. Dans une entreprise normale, si un salarié fait ce que j’ai fait, il est licencié pour faute grave. Si cela doit m’arriver, j’assumerai car je suis quelqu’un qui assume ses actes. Je suis tombé dans le panneau. Je n’avais pas à faire ça même s’il n’y a eu ni coup ni violence. Alors, oui, je vais payer la faute que j’ai commise. Il faut assumer. Je vais assumer. Mais je veux un traitement équitable et juste. Je ne veux pas assumer l’ampleur médiatique que cette affaire a prise », précise Benoît Tavenot, qui regrette de donner une mauvaise image de Bastia, alors que cet incident n'est que de son fait et pas de celui des supporters corses.