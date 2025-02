L2 ‍: Dunkerque enfonce Caen et passe 4e

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Malgré un soutien populaire toujours aussi présent, le SM Caen a une nouvelle failli ce lundi soir, avec une défaite 2-0 devant Dunkerque.

Dunkerque, déjà supérieur dans le jeu, a déroulé à 11 contre 10 après l’expulsion directe de Brahimi en première période. Les Nordistes s’imposent 2-0 et se retrouvent 4e du championnat, en plus de leur bon parcours en Coupe de France. Pour Malherbe, la descente aux enfers continue, et c’est surtout la descente en National qui se profile à ce rythme, avec 8 points de retard sur le Red Star, barragiste.