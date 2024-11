Beinsports et le Qatar encore humiliés par les Ultras

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Tandis que le calme revenait peu à peu concernant le multiplex de Ligue 2 le vendredi soir, les amendes mises par la LFP pour des chants anti-Bein et anti-Labrune ont remis de l'huile sur le feu.

Cette semaine, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a collé des amendes à plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 suite à des chants lancés contre Beinsports, le diffuseur du championnat, mais aussi contre la LFP et son président Vincent Labrune. De même, les gendarmes du football ont également sanctionné des clubs où des supporters avaient visé le Qatar et Nasser Al-Khelaifi via des banderoles.

Des décisions qui ont évidemment eu l'effet contraire à celui attendu, puisque ce week-end, des nouvelles banderoles sont apparues et notamment samedi soir au Roudourou lors du match entre Guingamp et Grenoble diffusé sur Beinsports. « Qatar-Bein : En France la liberté d’expression est un droit », pouvait-on lire en bas de la tribune des supporters guingampais, tandis que dans le parcage grenoblois, un message était présenté : « Qatar-Bein, les droits TV vous préoccupent plus que les droits de l’homme ».

Un peu plus tôt dans l'après-midi, du côté de Caen, club déjà sanctionné, qui recevait Bastia, des chants anti-Beinsports ont été lancés, et cela s'est par ailleurs reproduit dans d'autres stades de Ligue 2 vendredi soir. A voir si la Ligue de Football Professionnel va continuer à punir financièrement les clubs, ce qui serait un moyen original de remplir les caisses d'une institution qui, à en croire le récent rapport commission d'enquête, a surtout réussi à les vider sans aucune prudence. Ce qui est certain, c'est que l'ambiance qui s'était un peu calmée entre les Ultras et Beinsports risque de se tendre à nouveau dans les tribunes.