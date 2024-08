TV ‍: Le camion régie de BeIN Sports attaqué à Grenoble

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

La saison n'a pas encore débuté qu'un premier incident a déjà eu lieu lié au dossier houleux des droits TV en France. C'est BeIN Sports qui a été visé.

La tension autour des droits télé ne concerne pas que la Ligue 1 où les prix proposés par DAZN et le service offert font rager les suiveurs du championnat de France. En Ligue 2, si les choses sont plus simples avec la mainmise de BeIN Sports, c’est la décision de la chaine qatarie de mettre la plupart des matchs le vendredi soir pour le multiplex qui irrite les clubs et les supporters. Ce n’est pas le meilleur moyen de remplir les stades, de favoriser les déplacements et de profiter de son équipe pendant le week-end. Les principales associations de supporters l’ont fait savoir à BeIN, qui a répondu sans ménagement par son directeur de la rédaction Florent Houzot qu’elles feraient mieux de soutenir leur club et de remercier sa chaine pour le soutien financier à la Ligue 2.

D'autres actions à venir en Ligue 2 ?

🚨 Le camion régie de Bein Sport devant diffuser GF38 - Laval dégradé https://t.co/JJt4rjTYwZ — Frédéric Sougey (@FredericSougey) August 16, 2024

Un discours qui n’a pas plu, et la conséquence a été assez triste ce vendredi, juste avant le match entre Grenoble et Laval. Le Dauphiné Libéré fait en effet savoir que le camion régie de la chaine sportive a vu ses roues être crevées, alors qu’il devait arriver dans l’après-midi pour préparer la diffusion de la rencontre. Pour le quotidien local, il ne fait guère de doute que c’est lié à l’ambiance tendue autour de la diffusion des matchs de Ligue 2, qui devait se dérouler principalement le samedi, et vont désormais avoir lieu le vendredi soir pour prendre un créneau moins occupé sur le plan du sport pour les chaines télés.

Cela va en tout cas se traduire par de nombreux mouvements de grève ce vendredi dans les tribunes du championnat de Ligue 2, et peut-être encore d’autres contestations plus musclées.