Ligue 2 ‍: Beinsports gifle les supporters

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

En réponse au mouvement d'humeur des supporters de Ligue 2, le patron de Beinsports a fait une réponse qui risque de faire monter la tension d'un cran. Le diffuseur qatari se fait très brutal.

Tandis que plusieurs clubs de Ligue 2 ont fait part de leur mécontentement face à la décision validée par la LFP de programmer le multiplex le vendredi soir au lieu du samedi soir, et cela au dernier moment, Beinsports n'a visiblement pas du tout l'intention de revenir sur cette décision qu'elle a imposée à la Ligue de Football Professionnel. Se retranchant derrière les droits TV payés par la chaîne sportive qatarie, le directeur de la rédaction et des antennes de Beinsports envoie un message très virulent aux supporters qui se sont regroupés pour appeler au boycott de la Beinsports, mais ont également décidé de faire grève histoire que les stades soient silencieux durant les rencontres. Et Florent Houzot de rappeler tout le monde à l'ordre.

Beinsports a un conseil pour les supporters de Ligue 2

Donc cher @florenthouzot, le passionné, le supporter, le spectateur lambda en Province en a ras-le-bol de votre mépris.



Les gens bossent, les gens ont des obligations & les gens respirent le week-end en donnant de leur temps pr leur club.



Cessez ce mépris. #Ligue2 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 13, 2024

S'exprimant dans L'Equipe, le patron de Beinsports prend le risque de remettre de l'huile sur le feu. « Le rôle d'un supporter est-il de faire grève ? C'est plutôt d'encourager son club. À la Ligue de s'assurer du bon déroulement des rencontres et de la bonne captation par son diffuseur. Sans beIN, il n'y aurait pas d'investissement significatif, pas une telle couverture de la L2 et elle resterait peut-être dans la confidentialité. Donc dire qu'on crache sur la Ligue 2, c'est totalement injuste ! Je n'ai pas l'impression qu'aller au stade le vendredi soir à 20 h, en province, soit insurmontable. Pour les déplacements, c'est beaucoup plus compliqué, j'en conviens tout à fait. Maintenant, il peut y avoir des aménagements pour faciliter l'organisation des supporters comme, peut-être, l'anticipation de la programmation, en allant plus loin que trois semaines à l'avance. Mais ce n'est pas seulement à beIN qu'il faut le demander. Les clubs et la Ligue doivent s'en parler », explique Florent Houzot, lequel doit s'attendre à un joli retour de bâton lors de la première journée de Ligue 1 ce week-end.