Mercato : Tuchel fait capoter le plan du Real pour Mbappé

Déterminé à arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid avait prévu de lui présenter un argument français. Mais la nomination du coach Thomas Tuchel à Chelsea contrecarre les plans de la Maison Blanche.

Jusqu’ici, le scénario est idéal pour le Real Madrid. Sa cible prioritaire Kylian Mbappé arrive à un an de la fin de son contrat et fait toujours patienter le Paris Saint-Germain en vue d’une éventuelle prolongation. L’attaquant français prend le temps de la réflexion afin de ne pas se tromper de choix de carrière. Et pendant ce temps-là, le club madrilène peut tranquillement réunir ses arguments. Outre l’aspect financier, où les Merengue auront du mal à s’aligner sur l’offre parisienne, la Maison Blanche espère convaincre l’ancien Monégasque avec son prestige, un projet ambitieux et des coéquipiers de haut niveau à l’image de N’Golo Kanté.

En effet, le Real Madrid envisagerait d’utiliser le milieu de Chelsea pour mieux attirer son compatriote Mbappé. Le plan semblait accessible en début de saison, lorsque l’infatigable récupérateur n’était pas totalement indispensable au dispositif de Frank Lampard. Mais d’après le média espagnol Don Balon, le changement de coach et l’arrivée de Thomas Tuchel bouleversent la donne. Et pour cause, l’Allemand est un grand fan de Kanté et fera sûrement de lui le pilier de son entrejeu. « Je voulais avoir N'Golo Kanté dans mon équipe depuis plusieurs années et maintenant je l'ai », a récemment confié le manager des Blues, qui risque d’obliger le Real à trouver un autre argument. Eduardo Camavinga ? Pas de chance non plus, le Rennais vient d’afficher sa volonté de prolonger…