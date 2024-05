Grealish à Chelsea, le transfert se met en place

Dans : Mercato.

Utilisé avec parcimonie par Pep Guardiola (10 titularisations en Premier League), Jack Grealish n'est plus une star offensive de Manchester City. Il regarde ailleurs, et les Citizens sont prêts également à le vendre.

Champion d’Europe avec Manchester City la saison passée, Jack Grealish avait fêté ça de manière incroyable en célébrant le triplé pendant plusieurs jours d’affilée. Un an plus tard, l’ailier anglais est un peu moins à la fête et sa performance dans la double confrontation face au Real Madrid a été pointée du doigt, comme celle d’un joueur incapable de faire des différences individuelles dans les grands matchs, et aussi incapable de s’inscrire dans le collectif de Pep Guardiola. Des jugements forcément impitoyables en fonction des résultats, mais cela pourrait amener à une conséquence déjà sérieusement évoquée dans la presse anglaise, avec tout simplement son départ au mercato estival.

Le joueur révélé à Aston Villa et acheté pour plus de 110 millions d’euros en 2021, n’est plus le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League, mais son profil fait toujours rêver. Et notamment une équipe de Chelsea qui n’en a pas fini avec les achats dingues selon la presse anglaise. Ainsi, le journaliste Simon Phillips confirme que le club londonien envisage de passer à l’action pour l’Anglais d’origine irlandaise. « On m’a confirmé que les discussions en interne de Chelsea se portaient sérieusement sur Jake Grealish, a livré le journaliste, avant d’enchaîner les précisions. On a parlé de lui pour un retour à Aston Villa en raison de son rôle à mi-temps avec City. Le milieu estime qu’il y a une forte chance pour qu’il change de club cet été. Il serait en tout cas intéressé par cette idée, pour rejoindre un club où il aurait un rôle plus important. Chelsea a une très bonne relation avec Manchester City, et les deux clubs s’entendent bien et ont fait affaire ces dernières années pour Raheem Sterling ou Cole Palmer ».

Un prix divisé par deux ?

Avec à chaque fois un prix raisonnable quand la formation de Pep Guardiola souhaite se défaire d’un joueur. Pour Jack Grealish, un montant de 60 millions d’euros est évoqué, soit deux fois moins que le prix payé par les Citizens il y a trois ans de cela. A ce prix-là, nul doute que Chelsea va se positionner rapidement, même si Aston Villa, bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, pourrait faire saliver l'enfant du pays.