Neymar fait allégeance à l'Arabie Saoudite

Depuis plusieurs jours, une rumeur annonce des discussions sérieuses entre le FC Barcelone et Neymar pour un retour du Brésilien cet été. Fabrizio Romano a tenu à calmer l'enthousiasme des supporters catalans.

Les matchs internationaux ont montré au monde que le FC Barcelone avait une jeune garde de feu. Pau Cubarsi a fait des débuts remarqués en équipe d'Espagne alors que Lamine Yamal a mis en grande difficulté la défense du Brésil. La jeune pépite de 16 ans a confirmé que le futur du football mondial allait s'écrire avec lui. Cependant, si ces jeunes talents ont de quoi rassurer les dirigeants catalans, avoir une star confirmée dès maintenant ne serait pas un luxe. Depuis le départ de Lionel Messi en 2021, le fauteuil de patron sur le terrain est inoccupé. La Pulga aurait pu reprendre son bien l'été dernier mais il a finalement choisi d'aller à Miami.

Le Barça n'abandonne pas l'idée de faire revenir une ancienne légende. Les Blaugranas pensent naturellement au compère de Messi à l'époque, Neymar. Parti pour Al-Hilal en Arabie Saoudite il y a quelques mois, Neymar (32 ans) n'est pas encore trop vieux pour le football européen. Il a déjà suggéré l'idée d'un retour en Catalogne par le passé et, selon les médias catalans, ce projet est revenu à la surface. Neymar serait intéressé par un transfert au Barça après avoir eu une discussion en privé avec le président Joan Laporta.

🚨 #Neymar is keen on a return to #FCBarcelona, as revealed by @BarCanaletes. pic.twitter.com/UalJh0HDqT