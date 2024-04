Salaire doublé ou arrivederci, Maignan prévient Milan

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Au Milan AC, Mike Maignan monopolise l'attention de la direction. Non pas pour ses performances sur le terrain mais pour sa prolongation de contrat qui tarde à se concrétiser. Les Rossoneri sont contraints de casser leur tirelire pour garder le Français.

Si le Milan AC a connu des grands attaquants et des superbes magiciens par le passé, aujourd'hui sa star est son gardien de but. En effet, Mike Maignan fait partie des meilleurs portiers au monde. Le gardien titulaire de l'Equipe de France est essentiel aux Rossoneri depuis trois ans et son arrivée. Quasi imbattable sur les penaltys, il se montre souvent décisif dans les gros matchs et a aidé Milan à jouer une demi-finale de Ligue des champions la saison passée. Un tel cadre ne peut être lâché aussi facilement et la direction milanaise travaille activement pour cadenasser son Français.

Maignan veut plus de 5 ME annuels

Sous contrat jusqu'en 2026, Mike Maignan n'est pourtant pas simple à prolonger. Le Français est loin d'avoir trouvé un accord avec ses dirigeants. Se sachant très convoité sur le marché européen, Maignan se montre exigeant dans les négociations. Rester au Milan AC le tente mais pas à n'importe quel prix. Il exige une forte augmentation de salaire.

Selon les informations du Corriere dello Sport, le gardien français veut doubler son salaire actuel dans le futur contrat. La presse italienne indique que Maignan touche actuellement 2,8 millions d'euros par an, ce qui lui permettrait de gagner 5,6 millions d'euros après 2026. Une dépense élevée mais nécessaire pour les Rossoneri s'ils veulent conserver leur rempart très solide. Le temps joue pour Mike Maignan alors que le mercato d'été débute dans moins de trois mois désormais. Pour rappel, Chelsea, Manchester United et le PSG notamment convoitent le gardien des Bleus avec des moyens financiers plus importants que les Milanais.