Finale OL-PSG ‍: Des billets annulés, un avocat lyonnais s'en mêle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG suscite un énorme engouement, surtout du côté de Lyon. Et certains ont pensé avoir trouvé une solution, à tort.

Le 25 mai prochain, c'est au stade Pierre-Mauroy de Lille que se disputera la finale de la Coupe de France, le Stade de France était bloqué par les Jeux Olympiques de Paris. Et pour cette affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, la demande de tickets est énorme du côté des supporters de l'OL, privés d'une telle affiche depuis 2012 et la victoire contre Quevilly. Pour ne pas froisser ses abonnés, Lyon a donc réservé son quota de billets à ces derniers, ce qui a forcément incité les supporters non-abonnés à trouver des combines afin de pouvoir acheter une place.

Et certains ont partagé un supposé bon plan qui ne l'est finalement pas. En effet, c'est en passant par la billetterie du Paris Saint-Germain que des supporters de l'Olympique Lyonnais se sont procurés des places pour le match à Lille. Sauf que le PSG a rapidement vu le problème, probablement en raison des adresses données par les supporters de l'OL concerné, et a annulé les tickets.

#TeamOL, ceux qui ont pris des billets pour la finale, qui ont été débités et qui ont vu leurs billets annulés, merci de m’écrire qu’on regarde ce qu’on peut faire ! Surtout si vous aviez pris de hôtels ou des transports en réservation. — Jordan Minary | Avocat (@jordanminary2) May 2, 2024

Sur X, Maître Jordan Minary, avocat au barreau de Lyon et lui-même adhérent au Virage Sud Lyon 1950, a proposé aux supporters concernés par cette annulation des tickets par le PSG de le contacter afin de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire, notamment pour ceux qui avaient ensuite pris des billets pour le transport et l'hébergement. « #TeamOL, ceux qui ont pris des billets pour la finale, qui ont été débités et qui ont vu leurs billets annulés, merci de m’écrire qu’on regarde ce qu’on peut faire ! Surtout si vous aviez pris de hôtels ou des transports en réservation », précise l'avocat. Cependant, certains supporters de l'OL estiment que ceux qui ont voulu jouer à cela en allant sur la billetterie du PSG n'ont pas réellement à se plaindre, l'idée même d'aller dans la zone des supporters parisiens en étant supporter de Lyon étant peu judicieuse en matière de sécurité. Aucun des deux clubs n'a communiqué sur ce sujet, sachant que l'ouverture de la billetterie pour le grand public, qui dépend de la FFF, n'est pas encore intervenue.