Haaland, Manchester City tremble devant le PSG et le Real

Par Corentin Facy

Erling Haaland a beau être sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, le champion d’Angleterre en titre n’est pas serein face aux menaces du Real Madrid et du PSG pour l’avenir du buteur norvégien.

De nouveau auteur d’une saison accomplie avec 30 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Erling Haaland n’est pas sur le départ. Le Real Madrid vient de recruter Endrick et s’apprête à accueillir Kylian Mbappé et ne devrait pas passer à l’offensive cet été pour s’attacher les services de l’international norvégien. Également cité de manière régulière comme un prétendant à la signature de Haaland, le PSG n’a pas prévu de se lancer dans ce transfert titanesque en 2024. Quant au FC Barcelone, l’intérêt est réel pour l’avant-centre des Citizens mais le club catalan n’a pas les moyens de financer une telle opération.

A première vue, Manchester City n’a donc aucune raison de trembler pour l’avenir d’Erling Haaland. Et pourtant, selon les informations du journal AS, les dirigeants des Citizens ne sont pas sereins et craignent la concurrence du Real Madrid et du PSG à moyen terme. Le média espagnol dévoile qu’à partir de cet été, Erling Haaland dispose d’un clause libératoire estimée à 250 millions d’euros et qui va diminuer d’année en année. Avec ce contrat, Manchester City est donc sous la menace des clubs européens qui seraient éventuellement prêts à payer la clause du Norvégien, d’autant que celle-ci sera de plus en plus faible au fil des années.

Manchester City veut renégocier le contrat d'Erling Haaland

C’est la raison pour laquelle Manchester City souhaite impérativement prolonger Erling Haaland, quitte à augmenter son salaire, mais en faisant disparaitre de son contrat toutes les clauses de départ. Or, son agent Rafaela Pimenta est très attachée aux clauses de sortie d’Erling Haaland car elle craint que Manchester City ne le bloque pour une trop longue durée. Le champion d’Angleterre en titre va donc devoir batailler dans les semaines et les mois à venir pour tenter de convaincre le clan Haaland de prolonger en faisant disparaitre les clauses. Si ce n’est pas le cas, le PSG ou encore le Real Madrid auront le loisir de lever la clause du Norvégien quand ils le voudront dans les années à venir. De quoi crisper les dirigeants du club anglais…